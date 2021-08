Die Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat den Blick auf ein Thema gelenkt, das bisher eher stiefmütterlich behandelt wurde: den Hochwasserschutz. Zwar wurden in Creglingen, Archshofen und Niederrimbach Schutzmaßnahmen ergriffen, aber im Herrgottstal hat sich nichts getan, obwohl seit Jahren belegt ist, dass die beiden Stauseen maximal für ein 50-jähriges Hochwasser gerüstet sind.

Was passiert, wenn es zu einem 100-jährigen Hochwasser kommt, zu Extremregenfällen wie im Ahrtal? Was bisher rein hypothetisch schien, ist andernorts grausame Realität geworden und zwingt zum Handeln. Höchste Zeit also, einen Evakuierungsplan für den Campingplatz zu erarbeiten, der ja direkt unterhalb des unteren Sees liegt. Der Campingplatz hat ein Recht darauf, sich im Notfall auf die Behörden verlassen zu können – genauso übrigens wie die Einwohner von Münster und Creglingen. Sie wären als nächste betroffen, wenn die Regenrückhaltebecken überflutet beziehungsweise unterspült würden.

Uwe Hehn liegt richtig, wenn er darauf hinweist, dass es einen 100-prozentigen Schutz nicht gibt. Gleichwohl haben die Bürger ein Recht darauf, dass der Staat sie bestmöglich vor Extremgefahren schützt – und sie vor allem rechtzeitig warnt.

Wenn der Hochwasserschutz am Geld scheitert, wäre das ein Armutszeugnis. Eine Kommune wie Creglingen ist dabei auf die Unterstützung des Landes angewiesen. 70 Prozent Zuschuss für Hochwasserschutzmaßnahmen klingen gut – früher aber waren es 90 Prozent. Bei einer Investitionssumme von bis zu fünf Millionen Euro wäre dieser Unterschied kein Pappenstiel. Sondern allemal gut angelegtes Geld.

