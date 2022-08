Herren 50 holten Meisterschaft

Creglingen. Im siebten Jahr die erste Meisterschaft geholt: Die Tennis-Herren 50 des FC Creglingen feierten den Titel in der Kreisstaffel 1. Das Team erwischte mit dem 5:1-Auswärtssieg in Murr einen Auftakt nach Maß.

Dass die dabei gezeigte Leistung kein Strohfeuer war, bewiesen die Herren im Heimspiel gegen Lehrensteinsfeld, das ebenfalls mit 5:1 gewonnen wurde.

Es folgte das Spitzenspiel gegen Hirschlanden, das aufgrund von fünf mehr gewonnenen Spielen mit 3:3 an Creglingen ging. Das nächste Auswärtsspiel in Auenstein ging sehr knapp mit 3:3 und einem mehr gewonnenen Satz an die Gäste. Nun folgten noch zwei souverän gewonnene Spiele – jeweils 6:0 in Weikersheim 2 und zum Abschluss gegen Marktgröningen 2 zu Hause.

An der Meisterschaft beteiligt waren folgende Spieler: Mannschaftsführer Norber Welzel, Rainer Menikheim, Martin Scheiderer, Dirk Sohrweide, Heiner Ring, Manfred Ott, Andy Wolfarth, Ralf Vogel und Georg Strebel. tc