Heilpädagogik steht im Mittelpunkt

Creglingen. Das Main-Tauber-Institut veranstaltet am Donnerstag, 21. Oktober, um 17.30 Uhr einen Vortrag im Gartensaal der Jugendhilfe Creglingen im Stammhaus. Dieser Abend soll einen Einblick in heilpädagogisches Denken geben und Lust machen, sich intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen, da das Main-Tauber-Institut ab dem nächsten Jahr die Möglichkeit zur Weiterbildung zum staatlich geprüften Heilpädagogen für Mitarbeitende im pädagogischen Bereich anbieten möchte.

Das Main-Tauber-Institut ist die Fortbildungseinrichtung der Jugendhilfe Creglingen. Der Vortrag ist kostenfrei. Der Geschäftsführer des Berufs- und Fachverbands Heilpädagogik Kai-R. Timpe aus Berlin wird vorstellen, welche wichtige Schlüsselrolle die Heilpädagogik hinsichtlich der Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit (drohenden) Behinderungen oder in erschwerten Lebensverhältnissen einnimmt, obwohl ihre Bekanntheit in der breiten Öffentlichkeit im Vergleich zur Sonderpädagogik oder zur Sozialen Arbeit gering ist.

Der Vortrag stellt aktuelle Daten und Fakten aus dem Feld der Heilpädagogik vor und gibt einen Überblick zu den Entwicklungen im Berufsbild und in den Handlungsfeldern der Heilpädagogik. Aus diesen Entwicklungen werden Perspektiven für heilpädagogisches Handeln in der Kinder- und Jugendhilfe und im inklusives Gemeinwesen aufgezeigt. Im Anschlussan den Vortrag darf das Gehörte diskutiert werden. Mit diesem Vortrag startet das Main-Tauber-Institut eine Reihe mit dem Namen „Creglinger Work-out: Fachsimpeln in den Feierabend“. Die Idee dahinter ist, Informationen zu einem pädagogischen oder therapeutischen Thema zu geben und die Möglichkeit eröffnen, sich bei einem kleinen Snack mit Mitarbeitenden aus dem Pädagogikbereich auszutauschen. Das Ziel ist, das Wissen und Netzwerk zu erweitern, eine Plattform zu bieten, um sich kennenzulernen und immer wieder andere Sichtweisen zu vermitteln und vermittelt zubekommen. Coronabedingt gelten die 3-G-Regeln und falls die Abstände nicht eingehalten werden können, muss eine medizinische oder FFP2 Maske getragen werden. Anmeldungen sind möglich über die Homepage www.main-tauber-institut.de., telefonisch unter 07933/92220 oder per E-Mail info@jugendhilfe-creglingen.de.