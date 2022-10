Grünes Licht für Sanierung des Daches

Creglingen. 2018 wurde in der Industriestraße ein Kindergarten in Containerbauweise mit Elektroheizung erstellt. Während dieser im Winter beheizt werden muss, wird er im Sommer durch mobile Klimageräte gekühlt.

Der Strombedarf des rund 360 Quadratmeter großen Kindergartens beläuft sich durchschnittlich auf 56 500 kWh, was Stromkosten von 12 800 Euro bedeutet. Bei den steigenden Strompreisen werden sich diese Kosten weiter erhöhen.

Aus dem Creglinger Gemeinderat Bei der örtlichen Cafeteria hat man laut Hauptamtsleiterin Anita Müller die Abrechnungssoftware zugunsten einer moderneren ausgetauscht. Grünes Licht gab es vom Rat für den Abschluss eines neuen Gaskonzessionsvertrages ab 14. September 2024 für die Dauer von zehn Jahren mit der Überlandwerk Schäftersheim GmbH. Die bisherigen Laufzeiten der Verträge waren zwanzig Jahre. Wie Bürgermeister Uwe Hehn betont, handelt es sich bei dem Vertrag nicht um den Gaspreis selbst, sondern um die Gebühren der Leitungen. Bei der Bauvoranfrage zur Errichtung eines Bewegungsplatzes für Pferde in Oberrimbach gab es keine Bedenken. Abschließend zeigte Bauamtsleiter Jürgen Korb freudig Bilder von Teerarbeiten, die vom Creglinger Bauhof durchgeführt wurden. Hehn fügte hinzu: „Wir können stolz auf unseren Bauhof sein.“ Prompt kam von Otto Busch die Bestätigung über Ausführungen in Münster. bru

Um die Betriebskosten des Kindergartens zu reduzieren, wurde die Möglichkeit einer Solarstromanlage diskutiert. Als Standort würde sich das Dach des ehemaligen Bauhofgebäudes auf der gegenüberliegenden Straßenseite anbieten.

Durch den Aufbau einer 30 kWp- Solarstromanlage auf dem alten Bauhof könnten im Jahr etwa 30 000 kWh eingespart werden, was etwa 53 Prozent Strom pro Jahr bedeuten würde.

Vor der Installation der Anlage ist es notwendig, die nach Süden liegende Dachseite des ehemaligen Bauhofs zu sanieren. Die Kosten hierzu liegen laut Elke Schmeiser von der Bauverwaltung bei etwa 16 000 Euro, die Solarstromanlage selbst bei 40 000 Euro. Nach den derzeitigen Stromkosten kann im Betrieb ein Betrag in Höhe von 6000 Euro pro Jahr eingespart werden.

Nach Abwägung beschloss der Creglinger Rat im Gemeindehaus in Schwarzenbronn einstimmig, nur die vorgetragene einseitige Teilsanierung des Daches vorzunehmen und einen eventuellen Stromspeicher zu überprüfen. Im nächsten Jahr soll eine Dämmung des Gebäudes erfolgen.

Dorfgemeinschaftshaus ein Thema

Keine Gegenstimme gab es bei der Vergabe zur Sanierung, Erweiterung und Schaffung von Barrierefreiheit des Dorfgemeinschaftshauses in Oberrimbach. Die Abbruch- und die Rohbauarbeiten in Höhe von 97 148 Euro wurden an die Firma Keim in Finsterlohr, die Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten in Höhe von 68 310 Euro an die Firma Kerndter in Creglingen und die Fliesenarbeiten zu 19 000 Euro an Fliesen Gäbler in Ellingshausen vergeben.

Seitens des Zweckverbands Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) wurde der bereits im Gemeinderat beschlossene Ringschluss der Wasserleitung zwischen der Klingener Straße und der Industriestraße öffentlich ausgeschrieben.

Das von den drei abgegebenen Angeboten wirtschaftlichste war das der Firma Kollmer Bohr und Tiefbau GmbH aus dem bayerischen Kirchenthumbach. Die Auftragssumme liegt mit 322 460 Euro rund 40 000 Euro unter der ursprünglichen Schätzung, wie Bauamtsleiter Jürgen Korb mitteilt.

Im Ortsteil Craintal fehlt bei einem Regenwasserabfluss in die Tauber noch eine geeignete Rückstausicherung, was im Hochwasserfall zu Problemen führen würde. Die Kosten für eine Lieferung und den Einbau des Ventils liegen laut einem Angebot der Firma UFT GmbH aus Bad Mergentheim bei 18 110 Euro. Da es sich um ein patentgeschütztes Produkt handelt und der Vertrieb und Einbau nur von bestimmten Firmen ausgeführt wird, war laut Korb auch kein zweites Angebot zu erhalten. Daher ging der Auftrag an die Bad Mergentheimer Firma.

Dem Creglinger Gewerbe- und Handelsverein gehören 19 große und acht kleine Marktbuden, die überwiegend an die Stadt für diverse Veranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt vermietet werden. Um die Buden für Lebensmittelgeschäfte zu ertüchtigen, würden nach Meinung von Rathauschef Hehn Kosten von rund 1000 Euro anstehen.

Der Gemeinderat sprach sich nach kurzer Diskussion für die Übernahme der über 20 Hütten des Gewerbe- und Handelsvereins zum Preis von 20 000 Euro aus. Die anstehenden Kosten für die Ausstattung gemäß den Vorgaben des Landratsamtes werden von der Stadt Creglingen übernommen.

Entgegen seinen Prinzipien ging Rathauschef Hehn auf die Leserbriefe zum Thema „Wasserpreissituation“ ein. Nach seinen Recherchen sei die Umsetzung mancher „Ratschläge“ gesetzlich gar nicht erlaubt.

Die Kalkulationsweise, die 2009 rechtlich überprüft und anschließend einstimmig durch den Gemeinderat beschlossen wurde, werde seit 2009 durchgeführt und wurde somit auch von einem Leserbriefschreiber mit beschlossen. Dabei ergänzte Hehn, dass die Stadt Creglingen beim Wasser keinen Gewinn mache.