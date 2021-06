Gratis-Jahresausweise für Neubürger

Creglingen. Bürgermeister Uwe Hehn liegt die Lebensqualität seiner Bürger am Herzen. Besonders junge Menschen – Kinder, Jugendliche und junge Familien – profitieren von vielen Angeboten und Vergünstigungen.

Dafür gibt es genügend Beweise, die in seiner Amtszeit bereits umgesetzt wurden oder momentan auf der Agenda stehen: Besonders im Bildungsbereich zeigt die Kommune unter seiner Regie großes Engagement. Neben dem Betreuungsangebot für Kinder und dem kontinuierlichen Ausbau der digitalen Schule widmet sich der Bürgermeister besonders intensiv den außerschulischen Bildungseinrichtungen in der Stadt, so auch der Büchereiarbeit.

Literaturquiz

Die beliebten Bürgerausflüge werden von ihm genauso gerne begleitet wie die einzelnen Aktionen im Romschlössle. Alle Zweitklässler bekommen seit Jahren einen kostenlosen Büchereiausweis.

Beim Sommerleseclub liest er jährlich viele Kinderbücher und bereitet sich auf das Literaturquiz vor, um sich mit den Kindern bei Pippi Langstrumpf, Star Wars, Räuber Hotzenplotz, Asterix oder Lucky Luke zu messen. Als Belohnung für ihren Leseeifer spendiert er allen teilnehmenden Kindern in den Ferien jeweils einen Eisbecher.

Neuzugezogene Bürger dürfen als Willkommensgruß ein ganzes Jahr lang kostenlos das Medienangebot in Anspruch nehmen.

Neubürger-Empfang

So ließ es sich Uwe Hehn kürzlich nicht nehmen, die lesefreudigen Neubürger in der Bücherei persönlich zu begrüßen. Bei einem kleinen Empfang überreichte er im Innenhof die Gutscheine für den Jahresausweis.

Das Ehepaar Lehmann, zugezogen aus Thüringen, bekommt schon seit seinem Einzug hautnah die Büchereiaktionen mit, denn ihr neues Domizil liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des Romschlössles.

Sybille Fruth und Hanspeter Plappert aus Worms hatten bereits am dritten Tag nach ihrem Start in Creglingen mit der Bücherei Bekanntschaft gemacht. Die junge Familie Höfer gemeinsam mit ihrem kleinen Dominik, freut sich besonders über die vielen Kinderbücher und die fertig gepackten Leserucksäcke. Im Anschluss an die kleine Feierstunde gab es mit allen Beteiligten eine kurze Führung durch das Romschlössle.

Nachdem die Bücherei nach der Corona-Zwangspause nun wieder ihren normalen Büchereibetrieb aufgenommen hat, freuen sich die Mitarbeiterinnen auf regen Zuspruch und viele lesefreudige Besucher.