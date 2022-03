Creglingen. Zum Thema „Gottes Friede in einer friedlosen Welt“ sprechen am Sonntag, 3. April, um 19.30 Uhr die Landessynodalen Dekan Siegfried Jahn aus Blaufelden und Dr. Markus Ehrmann aus Rot am See. Der für alle Interessierten offene Abend findet im Gemeinschaftshaus der Apis in Creglingen in der Klingener Straße statt. Veranstalter sind die „Lebendige Gemeinde“ und „die Apis – Evangelische Gemeinschaft“ in Creglingen. Nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, machen sich viele Menschen Sorgen um den Frieden in der Welt. Wer hätte geglaubt, dass ein solch barbarischer Akt nach den bitteren Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges auf europäischem Boden noch einmal möglich wäre? Wenn solche Angriffe nach 77 Jahren Frieden in Europa möglich sind, können sie jederzeit an jedem Ort auftreten. Das macht Angst. Wobei dieser Konflikt nur einer unter den vielen anderen auf der ganzen Welt ist. Aber auch in Deutschland nehmen Konflikte zu, etwa bei den unterschiedlichen Einstellungen zur Corona-Pandemie, die manchmal wenig Verständnis für die Haltung des jeweils anderen erkennen lassen. Wie kann man mit diesen Erfahrungen umgehen? Wie kann man sie einordnen in die Herrschaft Gottes über diese Welt? Welchen Frieden meint die Bibel? Diesen Fragen soll von der biblischen Botschaft her nachgegangen werden. Im zweiten Teil des Abends geben die Landessynodalen Dr. Markus Ehrmann und Siegfried Jahn einen Kurzbericht aus der Arbeit der Landessynode, die als einen Schwerpunkt die Bischofswahl hatte.

