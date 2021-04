Creglingen. Zum wiederholten Mal hat der Grüne Laden in Creglingen beim bundesweiten Wettbewerb des Naturkostmagazins „Schrot und Korn“ mit sehr guten Bewertungen seiner Kunden überzeugt. Diesmal gab es erstmals sogar in einer Kategorie die Auszeichnung mit „Gold“. Nicht zum ersten Mal dagegen hat der Bio-Laden in der Neuen Straße den großen Vertrauensbeweis seiner Kunden schwarz auf weiß bekommen. Bereits seit 2013 nimmt das Geschäft an dem Wettbewerb teil – und jedes Mal gab es mindestens Bronze oder Silber. In der Laden-Größe bis 99 Quadratmeter fuhr der Grüne Laden von Jan-Sebastian Frede diesmal drei Auszeichnungen : Gold bei „Frische/Obst&Gemüse“ sowie je Bronze bei den Kriterien „Preis/Leistung“ und „Gesamteindruck/Atmosphäre“.

