In der Waldstraße in Creglingen könnte ein so genannter „Kreativhof“ mit zwei Ferienwohnungen und großem Außenbereich mit Pool, Teich, Outdoorküche und Kiosk entstehen. Einer entsprechenden Bauvoranfrage stimmte der Gemeinderat zu, sah aber Gesprächsbedarf mit dem Investor. Gegen die Bauvoranfrage gibt es zahlreiche Nachbar-Einwendungen.

© Merk Architektur