Ganzheitlicher sozialer Beruf mit Zukunft

Creglingen. Mit dem Fachvortrag „Fokus Heilpädagogik – eine Profession der Zukunft“ startete das Main-Tauber-Institut der Jugendhilfe die Reihe „Creglinger Work-out: Fachsimpeln am Feierabend“. Der Geschäftsführer des Berufs- und Fachverbands Heilpädagogik Kai-R. Timpe aus Berlin gab einen Einblick in heilpädagogisches Arbeiten und Denken und welche wichtige Rolle die Heilpädagogik in Bezug auf die Teilhabe von Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten oder mit geistigen, psychischen, körperlichen oder sprachlichen Beeinträchtigungen auch künftig einnimmt.

Michel Ebert, Bereichsleiter bei der Jugendhilfe fasste die Arbeit des Heilpädagogen als „Erziehung unter erschwerten Bedingungen“ zusammen. Heilpädagogik versteht sich als ganzheitlicher pädagogischer Ansatz: es werden Geist, Seele und Körper mit einbezogen.

Timpe berichtete, dass im sozialen Dienstleistungssektor (ohne Lehrer und Ärzte) 5,7 Millionen Menschen arbeiteten. Dies seien deutlich mehr als in der Automobilbranche. Trotzdem habe der soziale Bereich keine so große Lobby und bisher wenig Wertschätzung in der Gesellschaft. Eine Aufgabe seines Verbandes sei die Heilpädagogik bekannter zu machen und um mehr gesellschaftliche Anerkennung zu werben. Das Berufsfeld des Heilpädagogen macht unter den sozialen Berufen einen kleinen Teil aus obwohl die Nachfrage in den letzten 20 Jahren stark gestiegen sei und auch weiter steigen werde. Ein Beispiel zeigt der demografische Wandel: Menschen mit Behinderungen werden älter, so dass auch die Nachfrage nach geeigneten Pflegeplätzen im Alter steigt. Auch der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen ab 2026 wird die Nachfrage nach Heilpädagogen erhöhen. Das klassische Arbeitsfeld für Heilpädagogen ist die Eingliederungshilfe für Menschen mit Beeinträchtigungen, welche sehr umfassend ist. Beginnend in der Frühförderung über die Jugendhilfe bis zur Altenhilfe decken Heilpädagogen alle Altersphasen ab. Sie sind in Beratungsstellen, als Schulbegleiter, in heilpädagogischen Fachdiensten oder in der klassischen Behindertenhilfe tätig. Künftig werden Einsatzfelder auch die betriebliche Eingliederungshilfe, Regiestellen in Ämtern oder Multiplikatoren in interdisziplinären Teams sein. Der Vortrag und die anschließende Diskussion gaben Einblick in die Arbeit des Heilpädagogen in Abgrenzung zu anderen sozialen Berufen und die zukünftige Entwicklung.

Das Main-Tauber-Institut (MTI) plant ab Sommer 2022 eine berufsbegleitende Weiterbildung zum staatlich geprüften Heilpädagogen anzubieten. Man möchte die Heilpädagogik in der Region stärken und mehr Angebote schaffen, da es in der Nähe kaum Weiter- oder Fortbildungen diesem Bereich gibt. jhc

