Gabriele Jung-Beitz hat für ganze Schülergenerationen Musik erlebbar gemacht

Creglingen. Mit Beendigung des Schuljahres wurden einige vertraute Gesichter am Schulverbund Creglingen verabschiedet.

Gabriele Jung-Beitz studierte die Fächer Musik und Englisch an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Nach Beendigung ihres Vorbereitungsdienstes trat sie im Jahr 1987 ihren Dienst an der Realschule Creglingen an.

Dort war sie all die Jahre tätig und unterrichtete neben ihren studierten Fächern auch im Bereich der Informationstechnologie und der Sprachförderung. Während ihrer 34-jährigen Tätigkeit engagierte sie sich besonders im Fachbereich Musik. Auf zahlreichen schulischen und außerschulischen Veranstaltungen begleitete sie viele Schülergenerationen und machte für alle Musik erlebbar.

Außerdem wurde René Kirchhof an die Gemeinschaftsschule Ingelfingen verabschiedet. Er engagierte sowohl in seinen studierten Fachbereichen, Deutsch, Englisch und Sport wie auch bei zahlreichen außerunterrichtlichen Veranstaltungen.

Während seiner Zeit als kommissarischer Schulleiter der Grund- und Werkrealschule erhielt er vielfältige Einblicke in die Verwaltungsarbeit und repräsentierte die Schule nach außen. Nach einem Jahr endete die Abordnung von Silvia May. Sie war überwiegend in der Werkrealschule im Einsatz und hat dort während ihrer kurzen Tätigkeit bereits ihre Spuren hinterlassen.

Ebenfalls wurde die Lehramtsanwärterin, Nicola Staak, verabschiedet. Nach dem Bestehen des zweiten Staatsexamens in den Fächern Deutsch und evangelische Religion wird sie sich zunächst einmal wieder ihrer Familie widmen.

Auch in der Schulsozialarbeit am Schulverbund wird es personelle Änderungen geben: Jessica Hahn wird die Nachfolge von Meike Kaulbersch antreten, die nach sich nach ihrer langjährigen Tätigkeit beruflich verändern wird, nach wie vor aber der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen treu bleibt.

Rektorin Diana Romen würdigte den Einsatz der Verabschiedeten am Schulverbund und wünschte ihnen alles Gute für die Zukunft.

