Fußballturnier in Finsterlohr

Finsterlohr. Nach zweijähriger Pause veranstaltet der Jugendclub im Creglinger Stadtteil Finsterlohr wieder sein traditionelles Jedermannfußballturnier. Anmeldungen sind möglich bei Tobias Keim unter Telefon 0177/3056079.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor zwei Jahren war eigentlich eine Jubiläumsfeier angesagt: das 30. Turnier stand an. Doch Corona vereitelte sowohl 2020 als auch 2021 die Durchführung des beliebten Turniers, das in manchen Jahren mit 16 Hobbymannschaften das größte seiner Art im Oberland war. Nun soll das Jubiläum quasi mit zwei Jahren Verzögerung nachgeholt werden und zwar am Wochenende 20./21. August.

Zum Modus: Jede Mannschaft muss eine Spielerliste abgeben, die maximal 15 Spielerinnen beziehungsweise Spieler umfassen darf. Jede Mannschaft muss mindestens eine Frau melden. Jede Mannschaft darf maximal sechs Aktive melden. Als aktiv zählen Spieler, die im Jahr 2022 in einer ersten, zweiten, AH- oder A-Jugendmannschaft für einen Verein im Einsatz waren. Spieler unter 18 und über 32 Jahren fallen nicht unter die Aktivenregelung.