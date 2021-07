Fußballabteilung des FC Creglingen gut aufgestellt

Creglingen. Unter freiem Himmel – auf dem Vorplatz des Vereinsheims – fand die Hauptversammlung der Fußballabteilung des FC Creglingen statt.

Abteilungsleiter Till Raab berichtete von zwei wegen Corona abgebrochen Spielzeiten. Auf der Trainerposition fand ein Wechsel statt von Stefan Roth zu Markus Schweizer. Die SGM Creglingen/Bieberehren trainiert und betreut weiterhin Dietmar Fiedler.

Positiv erwähnt wurde , dass dieses Jahr neun Spieler aus der Jugend zu den Aktiven stoßen. Des Weiteren funktioniert die Zusammenarbeit mit dem SGM-Partnerverein Bieberehren weiterhin hervorragend. Man tritt diese Saison wieder mit drei Mannschaften an.

Für die Damen berichtete Annika Kapp. Nach dem Aufstieg in die Regionenliga, welcher mit sehr weiten Fahrten zu den Auswärtsspielen verbunden ist, tat man sich auch sportlich schwer. Schließlich rettete der Abbruch der Runde die FCC-Damen vor dem Abstieg. Jetzt in der neuen Saison versucht man es mit dünner Personaldecke erneut. Hier hofft man auf Verstärkung aus der eigenen Mädchenabteilung. Aus der Jugend gab es lediglich zu vermelden, dass in der neuen Saison zwölf Jugendmannschaften, die von 23 Trainern und sieben Betreuern betreut werden, in die Runde starten. Auch hier hofft man auf eine reguläre Spielzeit, wie vor der Pandemie, als alle Mannschaften den Aufstieg in die Leistungsstaffel geschafft haben.

Die AH absolvierte lediglich ein Freundschaftsspiel gegen Adelshofen, was gewonnen wurde. Die Hallensaison viel aus.

Kassier Markus Schweizer lieferte trotz des Ausfalls vieler Veranstaltungen einen positiven Kassenbericht ab. Die Mitgliederzahlen zeigen sich im Vergleich zu den Jahren zuvor wenig verändert und so kann man hoffnungsvoll in die Zukunft blicken und ist auch finanziell gut durch das vergangene Jahr gekommen. Nach den Berichten beantragte Karl Haag die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erteilt wurde. Karl Haag richtete anschließend ein kurzes Grußwort an die Versammlung. FC-Vorsitzender Andreas Wolfarth führte die Wahlen durch. Till Raab und Tobias Roth wurden in ihren Ämter als Abteilungsleiter der Herren und Annika Kapp und Ramona Welzel bei den Damen in ihren Ämter wiedergewählt. Jugendleiter Holger Wundling und sein neuer Stellvertreter Phillip Schönberger wurden ebenfalls einstimmig gewählt. Im Ausschuss der Fußballabteilung kandidierte lediglich Günther Schmitt nicht mehr, er wird in Zukunft von Philipp Scheiderer ersetzt. Frank Appel, Martin Gerlinger, Uli Schwarz, Fabian Strobel und Dietmar Fiedler wurden für ein beziehungsweise zwei Jahre wiedergewählt. Philipp Scheiderer und Petra Seewald erhielten die bronzene Ehrennadel.

Zuletzt wurden noch einige Bekanntgaben zur Renovierung des Sportheims, zun neuen Sportplatz durch die Stadt Creglingen und die Anschaffung von 26 neuen Werbebanden gemacht. Abteilungsleiter Raab bedankte sich abschließend bei Günther Schmitt für seine jahrelange Tätigkeit im Verein. fcc