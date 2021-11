Für eine bessere Ausbildung

Das Creglinger Familienunternehmen Wirthwein hat ein Waisenhaus und pädagogische Einrichtungen in Rumänien mit IT-Ausrüstung unterstützt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Creglingen/Mühltal. Das Familienunternehmen Wirthwein schickte 30 PCs mit Bildschirmen, Tastaturen und Mäusen nach Rumänien. Die Ausrüstung ist inzwischen in verschiedenen Einrichtungen installiert und ermögliche Kindern sowie Jugendlichen eine bessere schulische und berufliche Ausbildung. heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. „Es ist schön zu beobachten, wie sich die Kinder und Jugendlichen bereits intensiv mit den Geräten beschäftigen und sichtlich Freude daran haben“, berichtet Hermann Gazke, der als Reklamationsbeauftragter im Qualitätsmanagement bei Wirthwein Medical in Mühltal tätig ist. Über ihn kam der Kontakt zu den Einrichtungen und die Idee für die Ausrüstungsspende zustande.

Christliches Trägerprojekt

Das christliche Trägerprojekt kennt er aus seinem privaten Engagement in der „Evangeliums-Christen Baptisten Gemeinde“ in Michelstadt. Die Gemeinde unterstützt regelmäßig die Förderarbeit vor Ort und entsendete bereits mehrmals junge Mitglieder für ein freiwilliges soziales Jahr nach Rumänien.

Nun platzierte Gazke die Idee einer Sachspende bei seinem Arbeitgeber, wo die Geschäftsführung sowie Familie Wirthwein von Anfang an begeistert waren. Vertriebsvorstand Marcus Wirthwein bestätigt: „Die Ausbildung und Entwicklung junger Menschen zu begleiten, hat in unserem Unternehmen seit jeher einen sehr hohen Stellenwert. Deshalb unterstützen wir mit großer Freude die Arbeit der Betreuer und die digitale Bildung der Kinder in den rumänischen Einrichtungen.“ Gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Wirthwein Medical, Dr. Thomas Jakob, und der IT-Abteilung in Mühltal und Creglingen wurde die Beschaffung sowie anschließend die Abwicklung der Logistik geplant und umgesetzt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zwölf der Anlagen sind im Kinderheim „Casa Onisim“ in Petreti im Einsatz, wo aktuell 50 Jungen und Mädchen leben.

Der Großteil der neuen Ausrüstung steht den Kindern zur Verfügung, um Hausaufgaben zu erledigen und sich auf den Unterricht vorzubereiten. Auch die Pädagogen freuen sich über neue Rechner in ihren Büros. Weitere Geräte erhielt ein Projekt in Craiova, das Straßenkinder unterstützt. Hier erleichtert die neue Hardware den Mitarbeitern ihre tägliche Arbeit. Auch die insgesamt rund 40 Schützlinge der Kindertagesstätten in Drˇagˇanesti-Olt und Drˇagˇasani haben durch die Spende nun verbesserte Bedingungen, Hausaufgaben zu machen und gemeinsam mit ihren Betreuern zu lernen.

Zehn Computer erhielt das Kinderheim in Victoria-Iasi, wo 15 Kinder leben, die bisher ohne EDV-Ausrüstung auskommen mussten. Die installierten Rechner eröffnen hier ganz neue Möglichkeiten in der schulischen Bildung der Kinder.

Alle unterstützten Projekte haben gemeinsam, dass sie sich nicht auf die schulische Laufbahn ihrer Schützlinge beschränken, sondern auch den Einstieg in das Berufsleben und die Entwicklung junger Erwachsener begleiten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3