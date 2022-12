Führung mit dem Nachtwächter

Creglingen. Zum letzten Mal in diesem Jahr führt der Nachtwächter am Dienstag, 27. Dezember, ab 19 Uhr durch die historische Altstadt Creglingens. Treffpunkt ist die Sparkasse. Ausgerüstet mit Laterne, Horn und Hellebarde, weiß der Wächter in typischer Gewandung allerlei Interessantes, Pikantes, ein wenig Mystisches über Brauchtum und Alltagsleben vergangener Zeiten zu berichten. Gleich nach Weihnachten findet die beliebte Nachtwächterführung zusammen mit dem Stadthalter durch den festlich geschmückten Ort statt. Wer kennt schon alle versteckten Sehenswürdigkeiten in der Altstadt? Beim Rundgang an historischem Gemäuer, Gebäuden, Türmen und romantischen Gassen ist mancherlei Unentdecktes zu finden.

Geleitet durch ein Lichtermeer im Romschlössle-Garten überrascht der Stadthalter beim Schauspiel mit althergebrachten Geschichten, Sagen und Legenden. Pikante Einlagen ertönen aus dem Schlössle-Turm und an diversen verschiedenen historischen Stellen. Gemütlich klingt der Abend in froher Runde im Schlosshof aus. Anmeldungen unter Telefon 07933/7201.

