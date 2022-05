Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Jugendclub im Creglinger Ortsteil Freudenbach - 50-Jahr-Jubiläum wird am 3. Juni mit Musik und Barbetrieb gefeiert – Erinnerungen an die Gründungszeit Freudenbach: Wir-Gefühl und Zusammenhalt über Generationen hinweg

Man schreibt das Jahr 1972, Deutschland blickt den Olympischen Spielen in München entgegen, Creglingen stößt auf die Gemeindereform an und in Freudenbach plant man die Gründung eines Jugendclubs.