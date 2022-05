Fördergelder für Homepage benutzt

Creglingen. Benutzerfreundlich und informativ ist die neue Homepage der öffentlichen Bücherei Creglingen. Zu verdanken ist die dem dbv (Deutscher Bibliotheksverband), der der Bücherei im Rahmen des Soforthilfeprogramms „Vor Ort für alle“ eine Förderung von 3915 Euro zukommen ließ. Ein großer Teil der davon wurde in die Neugestaltung der bestehenden Homepage investiert. Gemeinsam mit der Webdesign-Firma Pixel und Frequenzen hat das Team der Bücherei die neue Homepage erstellt. Diese ermöglicht jetzt auch einen direkten Zugriff auf den Onlinekatalog „Findus“, in dem man z.B. sein eigenes Leserkonto, Neuerwerbungen, Medienhitlisten, etc. aufrufen kann oder auch Medien selbstständig verlängern bzw. vorbestellen kann. pm

