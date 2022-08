Flachsbrechhütte geöffnet

Burgstall. Wie wurde früher Flachs angebaut, und wie wurde daraus ein Kleidungsstück oder ein Leintuch? Gerhard Strauß ist einer der letzten seiner Art, die dieses alte Handwerk noch erklären und zeigen können. Eine schöne Gelegenheit bietet sich am Samstag, 13. August, für alle kleinen und großen Besucher, dem Fachmann über die Schulter zu schauen. Treffpunkt ist an der Flachsbrechhütte am keltischen Oppidum in Finsterlohr-Burgstall. Beginn ist um 13.30 Uhr. Weitere Infos auch unter www.kelten-creglingen-finsterlohr.de Bild: Tourist-Info

