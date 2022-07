Feuerwerk abgesagt

Creglingen. Die Stadt Creglingen hat das für diesen Samstag geplante Brillant-Feuerwerk im Rahmen des Stadtfestes nun doch abgesagt. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit sei das Risiko trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu groß, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Man bedauere die Absage sehr, es gebe jedoch angesichts der extremen Trockenheit keine Alternative. Alle weiteren Programmpunkte des großen Stadtfestes sollen wie geplant stattfinden. Gefeiert wird an diesem Samstag und am Sonntag im Tauberstädtchen der 50. Geburtstag des Zusammenschlusses von 13 ehemals selbstständigen Gemeinden zur neuen Stadt Creglingen im Jahr 1972. Ein Höhepunkt dürfte am Sonntagvormittag die Vorstellung der Creglingen-Hymne werden. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Programmpunkte im Aktionszelt, auf der Hauptbühne sowie im Bereich der Foodmeile. abo

