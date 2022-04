Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Angebote - Im April starten zwei neue wöchentliche Angebote / Wurzelcafé und Babymassage-Kurs Familienzentrum „Komm” in Creglingen: Eltern stärken und ermutigen

Eltern in ihrer neuen Rolle unterstützen will das Wurzelcafé im Familienzentrum „Komm“. Start des neuen Angebots ist am Mittwoch, 20. April, mit einem Frühstücksbuffet.