Familiennachmittag und Handarbeit

Creglingen. Im Familienzentrum „Komm“ in der Creglinger Hauptstraße heißt es am heutigen Dienstag von 15 bis 17 Uhr gemeinsam häkeln und stricken mit Elke Treier und Hannelore Mayer. Willkommen sind Anfänger und Fortgeschrittene – auch Kinder, die schon Häkelkenntnisse haben. Es gilt 3G, Anmeldung nicht erforderlich. Bei Fragen kann man sich melden unter Telefon 07933/700190. Der nächste Termin ist dann am 7. Dezember.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Mittwoch, 17. November, wird im Komm von 15 bis 17 Uhr gespielt: es gibt Brettspiele und anderes. Willkommen sind Familien mit Kindern in jedem Alter, Grundschulkinder können gerne auch ohne Eltern kommen.

Am Mittwoch, 24. November, ist ein „Liedermittag“ vorgesehen.