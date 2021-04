Fahrradbasar der SPD

Creglingen. Die Sonnenstrahlen wagen sich hervor, und schon stehen die Radler in den Startblöcken. Genau der richtige Zeitpunkt für den traditionellen Fahrradbasar der Creglinger SPD. Seit 30 Jahren findet diese Veranstaltung bereits statt.

Am Samstag, 8. Mai, werden an der Sparkasse in Creglingen Fahrräder, Zubehör und Sportgeräte aller Art angenommen und an neue Besitzer verkauft. Fahrräder, Roller, Dreiräder, Laufräder, Kindersitze, Fahrradanhänger und sonstige Sportgeräte, die verkauft werden sollen, können ab 8.30 Uhr vor Ort abgegeben werden. Gleichzeitig sind auch schon immer Interessenten vor Ort und schauen, ob für sie was Passendes dabei ist.

Ab 11.30 Uhr kann dann der Verkaufserlös in Empfang genommen werden oder – wenn es nicht verkauft wurde – nimmt man sein Objekt wieder mit.

Wie immer verbleiben zehn Prozent des Erlöses beim Ortsverein, die der Verein immer für gemeinnützige Zwecke verwendet. Geputzte Fahrräder und Geräte finden leichter einen Liebhaber. Info: creglinger-spd.de

