Große Freude herrschte in Frauental am Kirchweihsonntag, weil das Museum „vom Kloster zum Dorf“ in einem feierlichen Akt um einen wichtigen Baustein erweitert werden konnte: um das Thema Glaubensflüchtlinge aus Österreich. Denn zur Entwicklung des Dorfes nach dem 30-jährigen Krieg gehörte auch die Ansiedlung von protestantischen Glaubensflüchtlingen aus Oberösterreich.

Man nennt sie

...