Evelyn Gillig hat Creglinger Bücherei eine Seele gegeben

Der Liebe wegen kam die gebürtige Mittelfränkin Evelyn Gillig Mitte der 80-er Jahre nach Creglingen. Als gelernte Erzieherin war ihr Weg in die Büchereiwelt nicht zwangsläufig vorgezeichnet. Aber die Liebe zu Büchern war damals schon fest in ihr verwurzelt. So hat sie schnell Fuß gefasst und die Creglinger Bücherei im Lauf der Jahre geprägt. „Die Bücherei hat mein Leben in den vergangenen drei

...