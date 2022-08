Es darf wieder probiert werden

Münster. Die Coronapause ist vorbei: Endlich kann am Wochenende 27./28. August wieder die gemeinsame Sichelhenke mit dem Erntefest im Creglinger Stadtteil Münster stattfinden. Gemeinsam feiern am Samstag 27. und Sonntag 28. August der Maschinenring östlicher Tauberkreis und die Backofenmanufaktur Manz im Gewerbegebiet Hörle das Niederlegen, einen vergessenen Erntedank.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Grund gibt es genug um zu feiern, denn die Maschinenring Service GmbH kann auf 20 erfolgreiche Jahre zurückblicken und die Firma Manz sogar auf 60 Jahre Backtechnik. Die Veranstaltung wird von einer Ausstellung begleitet. Für die Besucher gibt es viel zu erleben und natürlich auch zu kosten.

Brot, Zopf, Kuchen und allerlei Gebäcke bereitet Bäckermeister Stefan Rummel beim Erntefest mit Sichelhenke in Münster zu. © Tillmann Zeller

Zahlreiche live Koch- und Backvorführungen in der Manz-Backofenwelt können verfolgt werden. Die Herstellung von Rotkorn-Vollkornbrot, Baguettes, Zwetschgen-/Apfelblooz, Hefezöpfen in verschiedenen Variationen sowie Partystangen kann man genau beobachten und auch eine Kostprobe genießen.

Mehr zum Thema Dorffest Im Ünglert ist alles gerichtet Mehr erfahren

Doch nicht nur Backwaren werden zubereitet: Schnitzel mit verschiedenen Panaden und Schweinebraten, bei Niedertemperatur gegart, können beim Manz-Meisterkoch Edgar Engst gekostet werden. Es gibt regionale Spezialitäten wie Schneeballen, Backwaren, Bauernhofeis, Liköre und Obstbrände. Erstmals dabei sind Produkte aus Kichererbsen, Duftlampen und Schmuck aus Edelsteine.

Für Kinder ist jede Menge Spaß im ,,Kinderparadies“ des Familienservice’ Main-Tauber garantiert. Hüpfburg, Sandkasten und Alpakas warten auf fröhliche Kinder. Ein gemeinsames Quiz rundet die Veranstaltung mit interessanten Preisen ab.

Am Samstag um 10 Uhr lockt ein Weißwurstfrühstück, ab 13.30 Uhr treffen sich nicht nur die Maschinenring-Senioren zu einem gemütlichen Stammtisch. Aktuelle und spannende Informationen gibt es zur umweltfreundlichen organischen Düngung, zur herbizidfreien Beikrautregulierung und zur nachhaltigen Ernährung.

Nicht nur Landtechnikfreaks sind gespannt darauf, den „Hackroboter“ in Augenschein zu nehmen. „Der Farming GT“ hackt Rüben mit Hilfe von Multispektralkameras und künstlicher Intelligenz.

Der ökumenische Gottesdienst beginnt am Sonntag um 9.30 Uhr in der Manz-Fertigungshalle. Mit der musikalischen Umrahmung bekommt der Gottesdienst eine besonders feierliche Note. Diakon und Pfarrer regen mit ihrer Predigt zum Nachdenken an. Tze