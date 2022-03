Erwin Geier: Großer Verdienst um VdK-Gruppe

Külsheim. Erwin Geier war mit seinem Schicksal ein typischer Vertreter seiner Generation: Vom Krieg geprägt galt seine rührige Fürsorge seiner Familie und den Mitmenschen, die auf Hilfe angewiesen waren. Am Sonntag starb Erwin Geier im Alter von 98 Jahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Erwin Geier wurde 1924 geboren, zog als junger Mann 1941 mit gerade einmal 17 Jahren in den Zweiten Weltkrieg, wurde Panzerfahrer und kam als einer der Ersten schwerst verletzt wieder in die Heimat zurück. „Ich war 20 Jahre jung, auf Krücken angewiesen und Schwerbehinderter. Meinen angestrebten Beruf, Gutsverwalter in der Landwirtschaft zu werden, musste ich an den Nagel hängen. Ich lag meinen Eltern bis 1947 auf der Tasche“, erinnerte sich Erwin Geier anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Külsheimer Ortsverbands der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner (VdK).

Geier war am 1. Januar 1947 in den VdK eingetreten und hat den Külsheimer Ortsverband mit fünf weiteren Mitgliedern Anfang März 1948 gegründet. Insgesamt 54 Jahre, bis 2002, hat er dessen Geschicke geleitet.

Mit Leib und Seele füllte er die Position des Vorsitzenden und später des Ehrenvorsitzenden aus. Zu Beginn konnte er sonntags nicht einmal in Ruhe mittagessen, weil ständig jemand seine Hilfe benötigte – eine Beratungsstelle oder ein Telefon gab es 1948 noch nicht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Sozialverband VdK Baden-Württemberg ehrte im Jahr 2018 Erwin Geier für 70 Jahre Mitgliedschaft mit dem „Großen goldenen Treueabzeichen in Brillant“. Geier erhielt diese Auszeichnung als Erster im Kreisverband.

Bereits im Januar 1987 erhielt Erwin Geier die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg für ehrenamtliche Tätigkeit.

Mit Erwin Geier verliert Külsheim einen Menschen, der sich stets und über sehr viele Jahre für das Wohl anderer eingesetzt hat. „Er ist der Jugend ein wahres Vorbild“, sagte Bürgermeister Thomas Schreglmann anlässlich einer Ehrung des Külsheimers.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3