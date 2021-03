  Erschließungsarbeiten starten im April

Finsterlohr/Schmerbach. Der Creglinger Gemeinderat hat die Erschließung der beiden Baugebiete Forst in Finsterlohr (Bild) und Hochkreuz in Schmerbach an die Firma Trend-Bau aus Röttingen vergeben. Die Erschließung des Baugebietes Forst kostet laut Ausschreibungsergebnis 294 795 Euro, die Erschließung in Schmerbach 252 144 Euro. Mit der Gesamtsumme von 546 940 Euro liegt man laut Aussage von Stadtbaumeister Jürgen Korb um 2,7 Prozent über der Kostenberechnung. Mit den Erschließungsarbeiten soll die Firma im April beginnen, wie es am Dienstag in der Gemeinderatssitzung hieß. / abo