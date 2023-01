Ernst des Lebens bleibt vor der Tür

Creglingen. „Den Ernst des Lebens einfach mal vor der Tür stehen lassen“, so das Motto der FreiSpielZeit vom Familienzentrum Creglingen. Das theaterpädagogische Projekt startet am Donnerstag, 12. Januar, (Eltern-Kind-Gruppe) und am Donnerstag, 19. Januar, (Jugendgruppe) im evangelischen Gemeindesaal. Beginn ist jeweils um 16.30 Uhr.

Alle zwei Wochen

Die Treffen finden alle zwei Wochen donnerstagnachmittags statt, von Januar bis Mai. Der Kurs wird gefördert von der „Aktion Kleeblatt“ der Hakro-Stiftung und ist deshalb für die Teilnehmer kostenfrei. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, warme Socken und etwas zu Trinken.

Es gibt noch wenige freie Plätze für Kinder/Jugendliche zwischen elf und 16 Jahren und einen Platz für ein Elternteil mit Kind (fünf bis zehn Jahre).