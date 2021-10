Elke Treier und Hannelore Maier veranstalten für alle Interessierten am Dienstag, 26. Oktober, von 15 bis 17 Uhr im „Komm“ einen Handarbeitstreff, häkeln und stricken. Diesmal bekommt man die Möglichkeit, eine „Lesemaus“ zu häkeln, also ein Lesezeichen in Form einer Maus. Man kann zusammensitzen, sich austauschen. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, auch Kinder, die schon Häkelkenntnisse

...