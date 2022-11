Ein Raum für viele Anforderungen

Creglingen. Geplant hatte das „komm“-Team die Renovierung schon seit gut einem Jahr, abgeschlossen wurden die Arbeiten, bei denen endlich auch ein direkter Zugang zum auch als Teeküche genutzten Nebenraum geschaffen wurde, im Spätsommer.

Eifrig haben sie geweißelt, geräumt und neu gestaltet. Mehr Möglichkeiten zur Raumnutzung hatte sich das „komm“-Team gewünscht, kurzerhand den Raum teilende Elemente entfernt und dadurch eine Multifunktionsfläche geschaffen. Jetzt sind nur noch ein paar Handgriffe nötig, um das „komm“ etwa vom „Repair-Café“, bei dem an mehreren Tischen gewerkelt wird, ins „Wurzelcafé“ zu verwandeln, wo sich werdende und junge Eltern um eine große Bodenspielfläche scharen können.

Viele Eigenleistungen

Mit gut 200 Arbeitsstunden unterstützte das Bauhof-Team die Ehrenamtlichen, die jede Menge Eigenleistung in die Umgestaltung einbrachten. Die aufgewendeten Material- und Fahrtkosten dürften sich auf annähernd 5000 Euro belaufen, schätzt „komm“-Koordinatorin Erika Weimer. Die Mittvierzigerin ist seit etlichen Jahren im sozialen Bereich tätig. Seit vier Jahren koordiniert sie das „komm“– und freut sich über das rege Leben im ehemaligen Ladenlokal.

Da locken offene Treffs an drei Nachmittagen pro Woche, dazu Frühstückstreff, Handarbeitstreff, alle zwei Monate das sehr gut angenommene Repair-Café. Manche Gruppe, etwa die Wurzelcafé-TeilnehmerInnen, schätzen etwas mehr Privatsphäre als ein durchgängig einsehbarer ehemaliger Laden bieten kann. Den Wunsch erfüllte das „komm“-Team gern und beschaffte einen bodenlangen Vorhang, der bei Bedarf privatere Atmosphäre und Schatten spendet.

Spinnstubenplausch

Der Name „komm“ ist für die mittlerweile gut 30 ehrenamtlichen Helfer- und-innen Programm. Sie und auch die Gäste entwickeln immer wieder neue Ideen: So wird am 1. Dezember mit dem ersten Spinnstuben-Abend im „komm“ die seit Corona eingeschlafene schöne Creglinger Wintertradition wieder belebt: Ab 19.30 sind alle willkommen, die Spaß am gemütlichen Spinnstubenplausch bei einer Handarbeit am surrenden Spinnrad oder mit Häkel-, Strick-, Stick- oder Nähnadeln haben. Einmal monatlich wird der Spinnstubenabend den Winter über das Programm bereichern.

Die vor anderthalb Jahren eingeführte Kleiderbörse ergänzt das Team an 9. Dezember von 17 bis 19.30 Uhr mit der ersten „komm“-Kleidertauschparty. Und noch einmal, und zwar am 17. Dezember ab 20 Uhr, steht der vorläufig letzte Karaoke-Abend auf dem Programm - so kurz vorm Fest natürlich mit weihnachtlichen Klängen. Schon jetzt, pünktlich zum Creglinger Weihnachtsmarkt, steht im wetterfesten „komm“-Bücherschrank auf dem Taubertorplatz Leseratten jede Menge kostenloses Lesefutter zur Verfügung. Da hier Ausgelesenes eingestellt und Neuentdecktes abgeholt werden kann, dürfte sich der Inhalt hinter der Glasfront des ausgedienten und umgenutzten Getränkekühlschranks auch gewieften Lesern immer wieder frisch sortiert präsentieren.

Und - ganz neu - ab Januar macht das „komm“ auch Theater: vom 12. Januar bis Ende Mai bietet Elke Kilian mit der „FreiSpielZeit“ in 14-tägigem Rhythmus in einer Eltern-Kind-Gruppe und einer Jugendgruppe unter dem Motto „Spiel, Spaß und Freunde“ Gelegenheit, sich selbst und andere ganz neu kennen zu lernen.