Ein Phänomen an Perfektion

Creglingen. Die Konzertreihe „Creglinger Konzerte“ im Romschlössle darf endlich neu starten.

Unter der neuen künstlerischen Leitung von Christoph von Weitzel werden in der Programmgestaltung der ersten Saison 2021 unterschiedliche Musikstile und Formationen, sowie neue Formate der Klassik präsentiert.

Der international gefragte Gitarrist Luciano Pompilio ist am 10. Juli in Creglingen zu Gast. © Kavanagh

Das Programm beinhaltet eine große Bandbreite der kammermusikalischen Genres und Formate. Vom populären Klaviersoloabend über den Liederabend zum intimen Abend mit Gitarre-Solo über die klassische Klaviertrio-Formation bis hin zum Saxophon-Quartett mit einem Crossover-Programm, das von der Klassik bis in die sehr gehobene Unterhaltungsmusik führt. Alle Programme erzählen die Geschichten der Entstehung oder des Kontextes ihrer Werke und werden von den Künstlern selbst kurzweilig moderiert. Musiker und Sänger auf internationalem Topniveau werden als Solisten und Ensembles die Konzerte der Konzertreihe bestreiten. Inhaltlich werden die Programme der Konzerte eine Mischung aus bekanntem Repertoire und spannenden, selten zu hörenden Werken sein. Auftakt ist am Samstag, 10. Juli, 19 Uhr, mit dem international gefragten Gitarristen Luciano Pompilio. Er ist ein Phänomen an Eleganz, Perfektion und musikalischer Vielfalt auf seinem Instrument.

Sein warmer, an Modulationen reicher Ton ist einzigartig, ebenso wie seine tiefe Musikalität und seine jederzeit stimmigen Interpretationen. Eine Gitarre erklingt da manches mal wie ein ganzes Kammerorchester. An diesem Abend präsentiert er Highlights der italienischen, wie der spanischen Gitarrenliteratur, dabei lässt er es sich nicht nehmen, auch dem großen deutschen Komponisten Johann Sebastian Bach die Referenz zu erweisen mit seinem Präludium, Fuge und Allegro BWV 998.

Werke sind unter anderen zu hören von: Fernando Sor, Mario Castelnuovo-Tedesco, Enrice Granados, Johann Sebastian Bach. Kartenreservierung ist möglich unter Telefon 07933/7003236.

Nächstes Konzert am 7. August

Schon am Samstag, 7. August, um 19 Uhr geht es im Programm der Creglinger Konzerte weiter. Im Romschlössle-Rosengarten heißt es „Schläft ein Lied in allen Dingen“. Ausführende sind Christoph von Weitzel – Bariton und Igor Kvaschevich – Akkordeon.

Christoph von Weitzel singt und kommentiert die schönsten deutschen Volkslieder.

Das Open-Air-Konzert findet in Kooperation mit dem Hohenloher Kultursommer statt. Kartenreservierungen sind möglich unter Telefon 07940/18348.