Creglingen. 22 talentierte und kreative Teens aus dem Creglinger Raum inszenieren ein Musical der besonderen Art: Mit peppiger Musik, humorvollen Theaterszenen, überraschender Choreografie und einer modernen Geschichte mit Tiefgang. Es geht in dem Musical mit dem Titel „Musical 77 – wie Gott mir, so ich dir“ um Geld, um Abrechnung und um Vergebung. Die Besucher erleben das bunte Treiben einer indischen Familie mit all ihren Alltagssorgen. Die letzten Wochen wurde geprobt und einstudiert, mit großem Eifer waren die jungen Leute dabei. Es wurde viel gelacht, aber dann ging es wieder konzentriert an die einzelnen Szenen und Lieder. Das alles gibt es auf der Bühne in der Stadtkirche Creglingen. Die Termine: Freitag, 22., und Samstag, 23. Juli, jeweils um 19.30 Uhr. Einlass an beiden Tagen ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Spende gern gesehen. Veranstalter sind die Apis Creglingen. Bild: Apis

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1