Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Ehejubiläum - Thorvald und Brigitte Greif feiern Diamantene Hochzeit / Auch in schwersten Zeiten gemeinsam bewährt Ehepaar aus Creglingen hat alles geteilt – seit sechs Jahrzehnten

Thorvald Greif erinnert sich noch ganz genau an den 11. Juni 1961: Da sah er die Frau, die er heiraten würde, zum ersten Mal, vom Bahnsteig aus in einem Zugabteil in Sachsen. Lesend.