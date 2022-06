Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von zirka 18 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagvormittag in der Nähe des Creglingers Ortsteils Blumweiler. Ein 59-Jähriger war gegen 11.30 Uhr mit seinem Audi auf der L 1020 in Richtung Rothenburg unterwegs. Als er sich auf der bevorrechtigten Landesstraße auf Höhe der Abzweigung nach Böhmweiler befand, fuhr in diesem Moment

...