Drei Einrichtungen mit neuer Leitung

Creglingen. In der Creglinger Bücherei und in den beiden städtischen Kindergärten in Oberrimbach geht in diesem Jahr eine Ära zuende. Wie Hauptamtsleiterin Anita Müller am Dienstag in der Gemeinderatssitzung mitteilte, wurde in der letzten nicht öffentlichen Sitzung für die im Juli in Ruhestand gehende Büchereileiterin Evelyn Gillig Ulrike Kästner aus Schonach zur Nachfolgerin bestimmt. Ulrike Kästner tritt ihre 50-Prozent-Stelle in der öffentlichen Bücherei am 1. Juli an.

Auch in den beiden städtischen Kindergärten tut sich personell etwas. In Oberrimbach geht die langjährige Leiterin Erna Klenk in Ruhestand, in Freudenbach die langjährige Leiterin Elisabeth Schrandt.

Zur Nachfolgerin von Elisabeth Schrandt bestimmte der Gemeinderat nichtöffentlich Sophia Scheu, die seit zwei Jahren Gruppenleiterin ist.

In Oberrimbach wird Anerkennungspraktikantin Christine Hauf Nachfolgerin von Erna Klenk. Vorläufig wird der Kindergarten kommissarisch von Erzieherin Cornelia Rother geführt. abo

