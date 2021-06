Digitalisierung eröffnet viele Chancen

Das Netzwerk Schule/Wirtschaft Main-Tauber-Kreis stattete der Firma Wirthwein einen Besuch ab – digital und in Präsenz. Im Mittelpunkt der Veranstaltung: die Chancen und Risiken der Digitalisierung.

Creglingen. Mit einer Unternehmensvorstellung begrüßte Vorstand Marcus Wirthwein die Gäste des Netzwerks „Schule/Wirtschaft Main-Tauber-Kreis“, bei dem er Vorsitzender auf Seiten der Wirtschaft ist, zur hybriden Betriebsführung mit dem Themen-Schwerpunkt „Digitalisierung“. Neben Harald Daumüller vom Service Schule/Wirtschaft Baden-Württemberg, der die Veranstaltung mit auf die Beine gestellt hat, nahm ein Besucher vor Ort und ein Dutzend weitere auf digitalem Wege teil.

Nach der Begrüßung durch Harald Daumüller und Denise Voit, Konrektorin der Kopernikus-Realschule Bad Mergentheim und Vorsitzende aufseiten der Schule, folgte die Vorstellung des Creglinger Familienunternehmens durch Marcus Wirthwein. In seiner Präsentation ging er auch auf die Wichtigkeit des Kernthemas ein und unterstrich, dass das Ziel der Digitalisierung von Anwendungen und Prozessen immer eine Effizienzsteigerung sein sollte.

Weitere Einblicke in die digitale Welt bei Wirthwein ermöglichte Stephan Hartmann, Leiter Konzern-IT, mit Anwendungsbeispielen und Erfahrungsberichten aus der Praxis. Die Gäste aus regionalen Unternehmen, Schulen/Berufsschulen und Arbeitsagenturen nutzten im Anschluss die Möglichkeit für einen angeregten Austausch, bei dem Stephan Hartmann angesichts der zunehmenden Vernetzung von Geräten und Anwendungen die IT-Sicherheit als oberstes Gebot betonte.

Besonders seit der Corona-Pandemie, in der viele Unternehmen schnell digitale Lösungen erarbeiten mussten, sei die Anzahl von Online-Betrugsversuchen und ähnlichem stark angestiegen.

Betriebsführung

Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine Betriebsführung, die die digital zugeschalteten Gäste mittels eines Video-Streams live mitverfolgen konnten. Teamleiter Werkzeuginstandhaltung Christian Förster präsentierte den Teilnehmern den Werkzeugbau, in dem Wirthwein einen Großteil seiner verwendeten Spritzgussformen selbst herstellt. Die Besucher vor Ort zeigten sich begeistert ob der Dimensionen von bis zu 20 Tonnen Werkzeug-Gewicht, die im Creglinger Formenbau bearbeitet werden.

Wo und wie diese Formen eingesetzt werden, erklärte den Besuchern Anwendungstechniker Robin Hoppe in der Fertigung. Hier wird der Kunststoff in der Maschine aufgeschmolzen und hochpräzise in das Werkzeug eingespritzt, das ihm seine endgültige Form gibt. Auch auf digitalisierte Prozesse in der Produktion ging er dabei ein und stellte exemplarisch ein System zur Echtzeit-Erfassung von Maschinendaten vor.

Hoch qualifiziert

„Um aus einem tonnenschweren Metallblock in CNC-Bearbeitungszentren ein Werkzeug für das Spritzgießverfahren herzustellen, erfordert es sehr spezielles Know-how – sprich eine hoch qualifizierte Mannschaft“, davon ist Harald Daumüller nach dem Rundgang überzeugt.

Plattform für regionale Akteure

Das regionale Netzwerk Schule/Wirtschaft Main-Tauber-Kreis engagiert sich vor Ort als Plattform für alle regionalen Akteure im Themenfeld Schule und Wirtschaft. Auf Landesebene wird die Arbeit von Schule/Wirtschaft von den Unternehmern in Baden-Württemberg getragen. Das Netzwerk lebe auf ehrenamtlicher Basis die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen als gleichwertige Partner, heißt es in einer Pressemitteilung von Wirthwein.

Es fördere durch gemeinsame Veranstaltungen zur Berufs- und Studienorientierung die Partnerschaft zwischen Schulen und Wirtschaft. Akteure, die am Übergang Schule -Berufsleben aktiv sind, tauschen sich aus und haben die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Sowohl Vertreter aus Schule, Kammern, Agenturen und Wirtschaft bilden ein offenes Netzwerk vor Ort. Zum Ende der Veranstaltung waren sich alle Teilnehmer einig: Ein solches Format ist in Zeiten einer Pandemie hervorragend geeignet, um Einblicke in andere Unternehmen zu erhalten und Kontakte zu knüpfen. Den persönlichen Kontakt und die Eindrücke einer riesigen Produktionshalle könne es aber nicht ersetzen.

Und so hofft das Netzwerk, dass die nächste Veranstaltung dieser Art wieder in Präsenz möglich sein wird.