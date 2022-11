Die tödliche Kraft des Wassers am eigenen Leib gespürt

Acht Feuerwehrangehörige der Feuerwehrübungsgemeinschaft Creglingen nahmen bereits im Juli am Unterricht „Sicherheit und Verhalten in strömenden Gewässern“ der DLRG teil. In dieser abendfüllenden Veranstaltung wurde in Bildern und Videos erläutert, welche Gefahren von punktuellen Starkregenereignissen ausgehen. Diese Gefahren zu erkennen, sich selbst keinem Risiko auszusetzen und

...