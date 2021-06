„Die ,Tante’-Zeit haben wir abgeschafft“

Sie haben zusammen fast 90 Jahre Erziehungsarbeit auf dem Buckel. Jetzt kommt der Ruhestand. Erna Klenk und Elisabeth Schrandt haben die städtischen Kindergärten in Oberrimbach und Freudenbach geprägt.

Oberrimbach/Freudenbach. Wie viele Kinder Erna Klenk und Elisabeth Schrandt in ihrem Berufsleben schon betreut haben, wissen sie nicht. Es sind hunderte, und es sind zwei Generationen. Nun ist die Leiterin des städtischen Kindergartens Oberrimbach, Erna Klenk, in den Ruhestand gegangen. Ihre Kollegin aus Freudenbach, Elisabeth Schrandt, folgt in einigen Monaten.

Die beiden Frauen haben viel gemeinsam, sie sind nicht nur Kolleginnen, sondern auch befreundet. Sie sind beide 64 Jahre alt, haben am selben Tag mit ihrer beruflichen Laufbahn begonnen, sie haben 1980 nur eine Woche hintereinander geheiratet, sie haben jeweils ein Kind und sie kassierten in der Ausbildung schon mal eine „5“, weil sie bei einem Aufsatz scheinbar voneinander abgeschrieben hatten – was aber nicht der Fall war. Vielmehr sind sie Seelenverwandte, die auf einer Wellenlinie liegen.

Note 5 bekommen

Schon in der Schule in Creglingen freundeten sich die beiden an. In der Vorpraktikumszeit trennten sich ihre Wege zwar, aber schon ein Jahr später ging es gemeinsam nach Tauberbischofsheim auf die Fachschule für Sozialpädagogik. Dort hagelte es einmal die Note 5, weil sie in einer Erörterung über Fasching wohl zu ähnliche Gedanken formuliert hatten. „Wir haben einfach gleich getickt“, sagt Erna Klenk – und Elisabeth Schrandt kann nur zustimmen. Aber wie hätte man das der Lehrerin klar machen sollen?

Am 15. Juli 1977 starteten beide in ihr Anerkennungsjahr – die aus Lichtel stammende Erna in Oberrimbach und die Niedersteinacherin Elisabeth in Freudenbach. Eigentlich war es anders herum geplant – aber auf dem kleinen Dienstweg tauschten die beiden kurzerhand ihre Dienststellen – schließlich ist es von Lichtel nach Oberrimbach nur ein Katzensprung, und von Niedersteinach nach Freudenbach ist der Weg ebenfalls sehr kurz.

Beide wurden schnell Gruppenleiterin und später – Erna Klenk 1981 und Elisabeth Schrandt 1995 – Leiterin der städtischen Kindergärten. „Wir haben uns oft ausgetauscht“, erzählt Erna Klenk – anfangs noch von der Telefonzelle aus. „Wir haben viele Sachen selbst erfunden und uns dann gegenseitig weitergegeben“, ergänzt Elisabeth Schrandt. „Die Zusammenarbeit war sehr gut, und das war auch wichtig, weil der Arbeitgeber damals eigentlich nichts von uns wissen wollte“, so Erna Klenk. Beide waren immer offen für Neues. „Die ’Tante’-Zeit haben wir abgeschafft“, berichtet Erna Klenk. Es sei um professionelle Arbeit mit den Kindern gegangen. „Die spielen ja bloß“, habe es früher abfällig geheißen. Da hat sich viel geändert – „aber das war ein langer Kampf“, räumt Erna Klenk ein. Ein Kampf für mehr Anerkennung, für mehr Personal, für mehr Wertschätzung und für bessere Bezahlung. Der Kampf habe sich gelohnt, sind beide überzeugt.

Bildungsauftrag ernst genommen

Der Kindergarten sei inzwischen ein Bildungsort, der eine wichtige gesellschaftliche Rolle spiele. Den Bildungsauftrag haben sie sehr ernst genommen. „Die Kinder brauchen soziale Gemeinschaft, um sich frei entfalten zu können“, sagt Elisabeth Schrandt. Durch den gesellschaftlichen Wandel sind die Herausforderungen des Berufs größer geworden. Permanente Fortbildung war da unablässig. Wie etwa spielen Kinder? „Früher hat man vorgegeben, wie Kinder zu spielen haben. Aber das funktioniert nicht. Die Kinder lernen mit allen Sinnen und nur, wenn es von innen kommt“, beschreibt Elisabeth Schrandt den Wandel, der sich in den letzten 40 Jahren im Umgang mit den Kleinen vollzogen hat. Deutlich gestiegen ist der organisatorische Aufwand durch die Ganztagsbetreuung mit Mittagstisch. Und auch die Betreuung der unter Dreijährigen sorgt für erhöhten Personalbedarf, schließlich müssen die meisten Kinder in dem Alter noch gewickelt werden. Heute bekommen die Eltern die Entwicklungsgeschichte ihrer Sprösslinge dokumentiert, einmal im Jahr gibt es ein Entwicklungsgespräch.

Ihren Berufswunsch haben beide Frauen keine Sekunde bereut. „Das ist mehr Berufung als Beruf“, betont Erna Klenk, und Elisabeth Schrandt nickt zustimmend. Sie schauen auf ein erfülltes Berufsleben zurück, mit vielen positiven, aber auch traurigen Erfahrungen. „Wir waren zusammen gelacht und geweint,“ erzählt Erna Klenk. Sie waren Eheberaterinnen, Psychologinnen und Therapeutinnen. „Viele Mamas waren schon als Kinder bei uns, da ist viel Vertrauen entstanden“, ergänzt Elisabeth Schrandt.

Erna Klenk hat nicht nur zwei Generationen Kinder erlebt, sondern auch unter vier Bürgermeistern gearbeitet und ihre Kompetenz als Personalratsvorsitzende eingebracht. Die Verantwortung jetzt abgeben zu können, sei positiv. Aber es gebe auch ein weinendes Auge, wenn sie nun an den Ruhestand denke. „Die Kinder wachsen einem ans Herz“.

„Sind nie stehen geblieben“

Die Arbeit mit den Kindern hat beide jung gehalten, „wir fühlen uns nicht wie 64,“ sagen sie unisono. Der Weg sei das Ziel gewesen, „wir sind nie stehen geblieben“. Während Erna Klenk jetzt in den Ruhestand wechselt, dauert es bei Elisabeth Schrandt noch bis November. Doch schon im September gibt sie die Gruppenleitung ab.

„Wir können beruhigt gehen, unsere Teams sind sehr kompetent,“ wissen beide ihre Nachfolge gut geregelt. Sie haben nun bald mehr Zeit für andere Dinge. Fürs gemeinsame Cabriofahren etwa. Oder fürs gemütliche Zusammensitzen am neuen Grill. Aber man darf sicher sein, dass sich auch dabei die Gespräche oft um „ihre“ Kinder drehen werden. Zu sehr hängen beide Erzieherinnen an ihrem Beruf.