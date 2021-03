Finsterlohr. Der langjährige Geschäftsführer der ehemaligen Raiffeisenbank Finsterlohr, Willi Boas, ist kurz vor seinem 93. Geburtstag nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Über 40 Jahre lang hatte er das Kreditinstitut geführt und es zu einem der gesündesten Bankhäuser in Württemberg entwickelt. Der genossenschaftliche Gedanke im Creglinger Oberland war eng mit Willi Boas verknüpft.

Der am 23. Februar 1928 geborene Willi Boas besuchte die Landwirtschaftsschule in Bad Mergentheim und führte zusammen mit seinen Eltern Fritz und Marie Boas eine kleine Landwirtschaft und einen Gemischtwarenladen in Finsterlohr.

Der frühere Geschäftsführer der Raiffeisenbank Finsterlohr, Willi Boas. © Schmidt

1942, mitten im zweiten Weltkrieg übernahm Fritz Boas nach dem plötzlichen Tod des vorherigen Rechners der Spar- und Darlehenskasse Finsterlohr dieses Amt zusätzlich zu Landwirtschaft und Laden. Fritz Boas starb jedoch an den Spätfolgen eines Unfalls schon im Jahr 1947. Ein Nachfolger für das Amt des Rechners musste her – und die Wahl fiel auf den gerade mal 19-jährigen Sohn Willi Boas. Der fuhr fortan regelmäßig mit dem Fahrrad nach Schrozberg, um sich die erforderlichen Kenntnisse in der Führung einer Bank anzueignen.

Noch nicht einmal ein Jahr im Amt, stand Willi Boas wohl vor der größten Herausforderung, die es für einen Bankangestellten geben konnte: die Währungsreform im Jahr 1948. Doch auch diese komplizierte Aufgabe meisterte der junge Finanzfachmann auch dank seiner angeborenen positiven Lebenseinstellung.

Danach ging es mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Raiffeisenbank Finsterlohr steil nach oben. Die Bank stand auf einem stabilen Fundament und gehörte mit zu den gesündesten Genossenschaftsbanken im Ländle mit einer hohen Eigenkapitalausstattung und geringen Aufwendungen. 1972 erfolgte der Neubau des Bankgebäudes. Bis dahin hatten sich die Bankräume noch im Elternhaus von Willi Boas befunden.

Die Basis für den Erfolg der Bank war das große Vertrauen zwischen Mitgliedern und Kunden auf der einen sowie der Geschäftsführung auf der anderen Seite. Bei der 75-Jahr-Feier im Jahr 1987 sagte Direktor Wössner von der Genossenschaftlichen Zentralbank in Stuttgart, die Raiffeisenbank Finsterlohr habe sich vom „Bank-Säugling“ zum „wackeren Kerl“ mit über 300 Mitgliedern entwickelt. Und der damalige Oberprüfer Rupp bescheinigte der Bank, „ein hohes Maß an Vertrauen zu genießen, wie man es nur selten findet“.

Im Rahmen des Jubiläums erhielt Willi Boas für seine 40-jährige Tätigkeit die silberne Ehrennadel des Genossenschaftsverbandes. Willi Boas sei in diesen 40 Jahren fast selbst zu einer Institution geworden, sagte der damalige Bürgermeister Helmut Bauer in seiner Laudatio. Sein Handeln sei immer am genossenschaftlichen Grundgedanken ausgerichtet gewesen. Nicht zu vergessen, dass der Bank-Geschäftsführer auch den Fuhrpark der Genossenschaft managte, was mit großem Zeitaufwand verbunden war. Ob Strohpresse, Häcksler oder Drainiermaschine – die Einsätze dieser Maschinen mussten koordiniert werden. Dazu kam die Mitarbeit für das Creglinger Lagerhaus, für das Willi Boas unter anderem Futter- und Düngemittel verkaufte.

Die rasante Entwicklung im Bankenwesen zu immer größeren Einheiten machte aber auch nicht vor der Raiffeisenbank Finsterlohr halt. Im Jahr 1989 fusionierte die Raiba mit der Creglinger Volksbank. Willi Boas schied 1991 nach 44 Jahren offiziell aus der Bank aus, arbeitete aber noch einige Jahre aushilfsweise weiter.

Noch heute wird das Bankgebäude als Zweigstelle genutzt – inzwischen unter der Ägide der Volksbank Main-Tauber, die im vergangenen Jahr mit der Volksbank Vorbach-Tauber fusionierte, die wiederum 2009 mit der Creglinger Bank zusammengegangen war. red