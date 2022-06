Den Vorstand gewählt

Creglingen. Bei ihrer gut besuchten Mitgliederversammlung im Gasthaus „Rappen“ in Schonach blickten die Tanzsportfreunde Creglingen auf zwei bewegte Jahre zurück. Die Vorsitzende, Andrea Gröber, informierte über die Aktivitäten des Vereins.

Im Januar 2020 besuchte man den Tanzabend in Aub, bevor ab März der erste Corona-Lockdown folgte und den kompletten Tanzbetrieb lahm legte. Die Freude, im Herbst 2020 wieder starten zu können, hielt nicht lange an, durch den nächsten Lockdown war ein Trainingsbetrieb wieder unmöglich. Somit fanden in 2020 nur sieben Trainingsstunden und sechs Abende mit freiem Training statt.

Nach elf Monaten Pause war die Freude groß, als ab September 2021 wieder getanzt werden durfte. Im Jahr 2021 wurden fünf Trainingsstunden und drei Abende freies Trainings abgehalten.

Erfreulicherweise formierte sich aus dem Tanzkurs, der 2019 begonnen hatte, eine neue Gruppe, somit besteht der Verein aktuell aus 80 aktiven und zwei passiven Mitgliedern. Das Training wird seit mehreren Jahren durch die ADTV Tanzschule Hohenstein aus Bad Mergentheim durchgeführt. In seinem Kassenbericht informierte der bisherige Kassier, Eberhard Popp, über die stabile Finanzsituation. Nach der Entlastung des Vorstandes für die Jahre 2020 und 2021 wurde die Wahl unter Wahlleiter Herbert Ehnes durchgeführt. Der gesamte Vorstand – außer dem Kassier Eberhard Popp – stellte sich für die Wiederwahl zur Verfügung.

Einstimmig gewählt wurden: Andrea Gröber aus Schmerbach (Vorsitzende), Matthias Kirchschlager aus Aub (2. Vorsitzender), Willi Geier aus Weikersheim (Kassier), Eva Denecke aus Schonach (Schriftführerin), Heike Baumann aus Rinderfeld und Udo Englert aus Oberndorf (Beisitzer).

Zum Abschluss würdigte Andrea Gröber die langjährige erfolgreiche Tätigkeit von Eberhard Popp mit einem Präsent und richtete ihren Dank an den gesamten Vorstand für die herausfordernde Arbeit durch die sich ständig wechselnden Corona-Verordnungen. In diesem Jahr wird sich der Verein mit einem Auftritt beim Creglinger Stadtjubiläum präsentieren. Andrea Gröber hoffte, dass ein normaler Trainingsbetrieb möglich ist, ebenso Tanzabende und Tanzbälle.

