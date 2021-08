Creglinger „SoFA“ für zweite Auswahlrunde qualifiziert

Creglingen. Der Penny Förderkorb unterstützt seit 2015 Vereine, die sich in der Kinder- und Jugendförderung engagieren. In diesem Jahr haben sich bundesweit 856 Vereine um einen der Förderkorb-Preise beworben. Aus allen Einsendungen wählte eine unabhängige Jury die 123 Gewinner aus und jeder bekam einen Sofortgewinn in Form einer Spende von 2000 Euro.

Großer Jubel herrschte beim Verein Creglinger SoFa, der sich zu den glücklichen Gewinnern zählen darf. Gleichzeitig hat der Creglinger Verein sich für die zweite Auswahlrunde des Förderpenny qualifiziert und darf am Online-Voting teilnehmen.

Voting beginnt am 16. August

Für jeden Gewinner beginnt am Montag, 16. August, die Votingphase. Während des Abstimmungszeitraums, der bis zum 11. September läuft, entscheidet sich, welcher Verein im kommenden Jahr zusätzlich Nutznießer des so genannten Förderpenny wird. Jeder kann online unter www.foerderpenny.de für seinen Favoriten aus der Nachbarschaft abstimmen. Pro Nachbarschaftsregion erhält die Organisation mit den meisten abgegebenen Stimmen ab November für ein Jahr lang die Förderpenny-Spenden der Nachbarschaftsmärkte. Dabei spenden die Penny-Kunden an der Kasse für den jeweiligen lokalen Verein, sobald sie beim Bezahlen „stimmt so“ sagen. Automatisch wird dann der Betrag des Kassenbons auf die nächsten vollen zehn Cent aufgerundet.

Hilfe in unverschuldeter Notlage

Der Creglinger SoFa unterstützt soziale Teilhabe in der Region und arbeitet eng mit der Jugendhilfe Creglingen zusammen. Neben der Förderung der Schulsozialarbeit hilft er Familien, Kindern und Jugendlichen, die in unverschuldete Notlagen geraten sind und von Mitarbeitenden der Jugendhilfe Creglingen betreut werden. Der Creglinger SoFa springt dann ein, wenn keine anderen Stellen, wie zum Beispiel Ämter oder Krankenkassen die Hilfe gewähren.

Die Unterstützung zeichnet sich durch Hilfe und Förderung des Einzelnen aus, zum Beispiel, wenn bei einer bedürftigen Familie der Herd defekt ist.

Zum anderen vergibt der Creglinger SoFa Mikrokredite an junge Menschen, zum Beispiel zum Erwerb eines Führerscheins, damit hier im ländlichen Raum, die Arbeitsstelle erreicht werden kann.