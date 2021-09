Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tanzvilla Creglingen - Pokale und Urkunden für zwei Vize-Titel und einen dritten Platz / Erfolgs-„Orientalistinnen“ aus Röttingen, Reinsbronn und Creglingen Creglinger „Moondancer“ werden Deutsche Meister

Im Studio der Tanzvilla Creglingen herrschte am Sonntag helle Aufregung: Gerade ging die Mitteilung über die Ergebnisse der Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften im Orientalischen Tanz ein. Wie? Was? Wirklich?