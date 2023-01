In Creglingen bahnt sich eine radikale Kehrtwende in Sachen Freiflächen-Photovoltaik an. Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats, auf dem Gemeindegebiet generell keine Freiflächen-PV zuzulassen, steht zur Disposition.

Creglingen. Anfang 2018 hatte der Creglinger Gemeinderat beschlossen, dass es auf dem Gemeindegebiet grundsätzlich keine Freiflächen-PV-Anlagen auf landwirtschaftlich

...