Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Straßenbaumaßnahmen - Tauber-Stadt will in den kommenden Jahren weiter investieren / Land unterstützt mit Förderprogramm Creglingen: Über 700 000 Euro für Weg-Sanierungen

Die Flächenkommune Creglingen muss und will weiter in die Sanierung von Feldwegen investieren. Zahlreiche Wege sind derart marode, dass sie in den kommenden Jahren erneuert werden müssen.