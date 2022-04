Creglingen: Pfadfinder gestalten Kreuzweg

Creglingen. Wie werden die Karwoche und Ostern in der Kirchengemeinde Creglingen und der Verbundkirchengemeinde Herrgottstal und Rimbachtal begangen? Ein Überblick.

Am Gründonnerstag feiert die Kirchengemeinde Creglingen Gottesdienst mit Abendmahl um 19 Uhr in der Stadtkirche Creglingen. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben diesen Gottesdienst mit vorbereitet, sie werden Texte zum Thema Abschied lesen. Sabine Kammleiter (Gesang) und Matthias Döhler (Orgel) werden die Musik gestalten.

Zur Todesstunde Jesu findet am Karfreitag ein Gottesdienst in der Herrgottskirche um 15 Uhr statt.

Am Ostersonntag lädt die Kirchengemeinde zum Gottesdienst mit Taufe um 9.15 Uhr in die Stadtkirche Creglingen ein. Auch die Kinderkirche hat an Ostern eine Überraschung für die Kinder vorbereitet.

Am Ostermontag wird ein Tauferinnerungsgottesdienst für Kleine und Große gefeiert. Die Kinder sollen ihre Taufkerze mitbringen. Luca Zink (Gesang) und Stefanie Fastus (Orgel) gestalten die Musik. Alle Gottesdienste feiert Pfarrerin Braun mit der Gemeinde.

Die Pfadfinder haben dieses Jahr wieder einen kleinen Kreuzweg vor der Stadtkirche in Creglingen aufgebaut. Diese ist von Ostern an jedem Tag von 10 bis 18 Uhr für Besucher und Besucherinnen geöffnet. Die Herrgottskirche ist geöffnet jeden Tag (außer montags) von 9.15 bis 18 Uhr. Am Ostermontag hat die Herrgottskirche geöffnet.

In der Verbundkirchengemeinde Herrgottstal und Rimbachtal steht für die Passionsandacht wieder die Ulrichskapelle zur Verfügung. Sie wird am Mittwoch, 13. April, um 19.30 Uhr gefeiert zum Thema: „Es erschien ihm aber ein Engel und stärkte ihn“. Das Trio aus Bärbel und Michael Buß sowie Claudia Streng wird singen. Am Gründonnerstag, 14. April, nimmt man am Gottesdienst in der Stadtkirche Creglingen mit Abendmahl (siehe oben) teil. An Karfreitag finden die Gottesdienste um 9.15 Uhr in Münster und um 10.30 Uhr in Niederrimbach, jeweils mit Abendmahl, statt.

Eine Auferstehungsfeier wird am Ostersonntag, 17. April, um 7 Uhr auf dem Friedhof neben der Ulrichskapelle mit dem Posaunenchor Neubronn gefeiert. Die Kinderkirchen in Münster und Niederrimbach bereiten eine besondere Überraschung für die Kinder an Ostern vor. Alle Gottesdienste feiert Pfarrerin Braun mit der Gemeinde. Am Ostermontag kommt Pfarrer Baumann nach Niederrimbach und feiert dort um 9.15 Uhr Gottesdienst.