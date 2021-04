Creglingen für Beteiligung

Creglingen. Der Creglinger Gemeinderat hat am Dienstag dem innerörtlichen Breitbandausbau im Stadtgebiet durch die Breitbandversorgung Deutschland GmbH aus Dreieich zugestimmt. Wie in der Ausgabe am Mittwoch bereits berichtet, plant die GmbH eigenwirtschaftlich den Anschluss aller Haushalte im Main-Tauber-Kreis ans Glasfasernetz – unter der Voraussetzung, dass sich mindestens 20 Prozent der Haushalte im Landkreis vertraglich daran beteiligen. „Die Bürgermeisterrunde des Landkreises war sich einig, dass das der richtige Weg ist“, sagte Bürgermeister Uwe Hehn. Der Ausbau erfolge voraussichtlich in den Jahren 2023/2024. Kommen die 20 Prozent nicht zustande, wird das Projekt hinfällig.

AdUnit urban-intext1

Wer keinen Glasfaser-Anschluss wolle, bekomme auch keinen, stellte der Bürgermeister klar. abo