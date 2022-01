Creglingen: Elsbeth Waldmann nach 34 Jahren verabschiedet

Creglingen. Die Ulrichskapelle in Standorf-Oberndorf hat eine neue Organistin. Kürzlich wurde Elsbeth Waldmann verabschiedet und Christine Hauf neu in ihr Amt eingesetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einem bewegenden und sehr gut besuchten Gottesdienst in der Stadtkirche Creglingen wurde Elsbeth Waldmann verabschiedet. 34 lange Jahre hat sie den Orgeldienst in der Ulrichskapelle versehen und gestaltet. Der Kirchengemeinderat hatte beschlossen, den Abschiedsgottesdienst in der Stadtkirche Creglingen zu feiern, weil der Platz in der Ulrichskapelle für die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher nicht ausgereicht hätte. Dies war, wie sich zeigte, eine gute Entscheidung. Viele Gemeindeglieder aus den Kirchengemeinden Standorf-Oberndorf, aus Münster, Niederrimbach und Creglingen waren gekommen, um dem Abschied von Elsbeth Waldmann und der Neueinsetzung von Christine Hauf als Organistin der Ulrichskapelle beizuwohnen.

Pfarrerin Braun sprach in ihrer Predigt über die Jahreslosung: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“ (Johannes 6, 37). Matthias Döhler gestaltete die Musik an der Orgel und Elke Frank, die Nichte von Elsbeth Waldmann, sang sehr eindrucksvoll die Lieder im Gottesdienst. Mit einem Grußwort bedankte sich der Kirchengemeinderatsvorsitzende Richard Preininger aus Standorf-Oberndorf für die lange Zeit als Organistin. Es war Pfarrer Nonnenmann der Elsbeth Waldmann 1987 gefragt hatte, ob sie nicht in der Ulrichskapelle Orgel spielen könnte. Sie sagte zu und hat in den 34 Jahren fünf Pfarrerinnen und Pfarrer erlebt. In dieser Zeit gab es auch Strukturveränderungen. Zur Kirchengemeinde Standorf kam 1995 Oberndorf hinzu. Seit der Kirchenwahl im Dezember 2019 ist Standorf- Oberdorf eine der drei Kirchengemeinden der Verbundkirchengemeinde Herrgottstal und Rimbachtal, die vom Pfarramt Creglingen betreut wird.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Kirchengemeinderat Oskar Weidenmüller aus Niederrimbach hatte noch eine Orgelpfeife von der Firma Laukhuff erstehen können, die Kirchengemeinderat aus Standorf-Oberndorf Elsbeth Waldmann als Abschiedsgeschenk für ihren langjährigen Dienst überreichte, zusammen mit einem Geschenkkorb und Blumen. Anschließend war es für alle eine große Freude, dass Christine Hauf aus Oberndorf als neue Organistin für die Ulrichskapelle eingesetzt wurde. Sie hat das Orgelspiel bei Matthias Döhler gelernt und spielt auch im Posaunenchor Neubronn mit. Vom Kirchengemeinderatsvorsitzenden Michael Bauer der Verbundkirchengemeinde Herrgottstal und Rimbachtal wurde sie willkommen geheißen. Solistin Elke Frank sang den beiden Organistinnen den Segen Gottes. Traurig und berührend zugleich war es, als Pfarrerin Fraukelind Braun in den Trauerabkündigungen den Tod der langjährigen Organistin der Stadtkirche Creglingen bekanntgab: Elisabeth Wagner war 47 Jahre lang Organistin in der Stadtkirche gewesen und hatte auch viele Chöre dirigiert. Abschied und Neubeginn – Gesegnet sein und Willkommen geheißen. Dieses Thema prägte den Gottesdienst auf eindrückliche Weise.