Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Seniorenbetreuung - Neues „Haus an der Tauber“ ist modern eingerichtet und ersetzt das in die Jahre gekommene Emma-Weizsäcker-Haus Creglingen: Ein Heim packt die Koffer – Umzug klappt wie am Schnürchen

Ein Pflegeheim packt die Koffer – was wie der Titel einer pfiffigen Komödie klingt, war am Mittwoch in Creglingen Realität: Die Senioreneinrichtung ist an den neuen Standort umgezogen – eine logistische Meisterleistung und große Herausforderung.