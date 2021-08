Creglingen: Breakdance-Workshop mit Weltmeister „Ditto”

Creglingen. Ein tolles Breakdance-Wochenende liegt hinter den 25 Teilnehmern des Workshops mit Daniel Winterstein alias „Ditto“.

Die Kids zwischen sieben und 15 Jahren hatten sichtlich Spaß bei dem vom Familienzentrum veranstalteten Breakdance-Workshop.

Mit seiner Tanzcrew wurde Ditto aus Würzburg Europameister und hat 2018 sogar den Weltmeistertitel der IDO (International Dance Organisation) nach Deutschland geholt. Seit 2012 gibt der 25-Jährige Kurse im Bereich Breakdance und Hip-Hop. Wie Ditto im Vorfeld bereits gesagt hatte: „Leistungsdruck gibt es hier nicht“. Trotzdem war die Aufregung groß vor der Abschluss-Show am Sonntag, denn es kamen fast 80 Zuschauer. Die Stimmung in der Gruppe war super, wie Erika Weimer vom Familienzentrum festgestellt hatte. Ditto hatte alles im Griff, obwohl die Gruppe sehr gemischt und auch ziemlich groß war. Ditto meinte, dass die Kinder gut mitgemacht hätten, und deshalb habe es auch ihm besonders Spaß gemacht. Auch von den Teilnehmern habe es ausschließlich positive Rückmeldungen gegeben, so Erika Weimer.