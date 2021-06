Containerbrand auf Firmengelände

Creglingen. Am Dienstagnachmittag entzündete sich in Creglingen Restmüll in einem Container,

weshalb die Feuerwehr ausrückte. Auf dem Gelände einer Firma in der

Industriestraße fing der Müll, welcher in einen Container gepresst wurde, gegen

16 Uhr Feuer. Die Feuerwehr kam mit einem Fahrzeug und etwa zwölf

Einsatzkräften und löschte den Brand. Verletzt wurde bei dem Vorfall

niemand. Am Container entstand Sachschaden Höhe von etwa 5000 Euro.

