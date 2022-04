Burgstall: Führungen auf dem Keltenwall über Ostern

Burgstall. Der Keltenverein Finsterlohr-Burgstall bietet über Ostern wieder Führungen auf dem Keltenlehrpfad. Anmeldung ist möglich unter Telefon 07933/78 25. Die Führungen für Jedermann finden am Ostersonntag und Ostermontag jeweils um 14 Uhr statt. Treffpunkt sind die Info-Tafeln am Keltenhaus in Burgstall. Die Führungen dauern rund zwei Stunden. Kinder bis zehn Jahren können kostenlos teilnehmen. Die Teilnehmer sollten gutes Schuhwerk anhaben. Der Rundweg ist mit einem geländegängigen Kinderwagen befahrbar.

